Список с именами советских воинов опубликован в канун Дня памяти и скорби.

Найдена и рассекречена информация о погибших и без вести пропавших жителях Аксубаевского района Республики Татарстан, сообщает портал aksubayevo.ru. Ассоциация «Клуб Воинской Славы» предоставила сведения о тех, кто найден за последние полгода. В списке – 630 жителей Аксубаевского района.

В список попал и герой, который, очевидно, воевал за освобождение Каменска в 1943 году. В его документах значится: Галиуллин Салимулла Галиуллович, 1912 г.р., уроженец с. Новое Демкино, мобилизован Аксубаевским РВК, 135-я и 23-я танковая бригада, погиб 19 января 1943 года в Каменске-Шахтинском.

Вечная слава герою и благодарность от всех каменчан!

По поручению Президента РТ Рустама Минниханова уже несколько лет проходит акция «Нет в России семьи такой …». Главная ее цель – поиск сведений о земляках, которые считаются пропавшими без вести на фронте с 1939-го по 1945 гг. Устанавливаются сведения о награжденных посмертно орденами и медалями.

Сегодня, 22 июня, День памяти и скорби в России.