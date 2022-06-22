Получить льготную ипотеку для покупки жилья в новостройках, на строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства можно до конца 2022 года.

Максимальный размер кредита по льготной ставке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 млн рублей, для остальных регионов — 6 млн рублей. Первоначальный взнос должен быть не менее 15%.