Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

власть

Михаил Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 7%

Документ опубликовала пресс-служба Правительства РФ.

Опубликовано

Получить льготную ипотеку для покупки жилья в новостройках, на строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства можно до конца 2022 года. 

Максимальный размер кредита по льготной ставке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 млн рублей, для остальных регионов — 6 млн рублей. Первоначальный взнос должен быть не менее 15%.

Похожие темы:

Другое в рубрике власть

Вверх