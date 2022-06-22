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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Легкоатлет из Каменска завоевал серебро на чемпионате Москвы 

спорт

Легкоатлет из Каменска завоевал серебро на чемпионате Москвы 

Легкоатлет из Каменска завоевал серебро на чемпионате Москвы 

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Житель мкр. Лиховского Сергей Гудков завоевал серебро на открытом летнем чемпионате Москвы по легкой атлетике среди ветеранов. 

Соревнования проходили 18 и 19 июня на легкоатлетическом стадионе Олимпийского центра им. братьев Знаменских в Москве. В состязаниях участвовали около трехсот спортсменов из различных субъектов Российской Федерации в возрастных категориях от 35+ и 85+.

Спортсмен из Каменска Сергей Гудков участвовал в возрастной категории 50+ в забеге на 400 м (всего четыре забега по шесть участников) и на 800 м (три забега по 11 участников). На дистанции 400 м Сергей стал вторым, на 800 м — четвертым. 

Участие в московском чемпионате для Сергея является этапом подготовки к чемпионату России среди ветеранов по легкой атлетике, который пройдет в Сочи в сентябре этого года. Остается добавить, что Сергей Гудков по-прежнему работает монтером пути ПЧ «Лихая», является неоднократным победителем региональных и дорожных этапов спартакиад РЖД. Тренируется у тренера Юрия Древилева.

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