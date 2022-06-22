Солист и руководитель известной команды Comix zone Алексей Климов (Лекс) стал участником танцевального проекта «Новые танцы», который в ближайшем будущем стартует на ТНТ.

По словам Алексея, все получилось случайно. Про кастинг, который проходил в Ростове, он не знал, но попал туда благодаря своим друзьям из Санкт-Петербурга и Краснодара, которые прибыли на отборы. Не собираясь выступать, Алексей просто составил компанию товарищам.

Но судьба все же внесла свои коррективы. Алексей попался на глаза знакомому хореографу. Он-то и убедил, что с таким талантом и данными отсиживаться нельзя. Алексею помогли заполнить анкету, достали ему подходящий для выступления костюм, помогли определиться с музыкой.

А далее на сцене была брейк-импровизация от Алексея Климова в номинации «соло», которая, кстати, заинтересовала продюсеров. Они оценили выступление Алексея на круто, классно и «выступление достойно уровня нашего проекта». Уже после выступления Алексей отправил видеозапись подготовленного танца, его одобрили. Так каменчанин из Comix zone стал участником второго сезона «Новых танцев» на ТНТ. Шоу еще не показывали в эфире, поэтому о результатах выступления нашего земляка на шоу, главной наградой которого является приз в 7 млн рублей, мы расскажем позже.

