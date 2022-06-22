Воспитанники каменской Станции юных техников (СЮТ) завоевали 3-е командное место на областных соревнованиях по ракетомодельному спорту.

Соревнования, посвященные 65-летию со дня запуска первого искусственного спутника Земли, проходили с 9-го по 11 июня в Азове. Юные техники состязались в двух возрастных категориях по восьми классам моделей. Свои достижения представляли девять команд младшей возрастной группы и шесть команд старшей возрастной группы из Ростова, Волгодонска, Азова, Кагальницкого района, Азовского района, Белой Калитвы, Каменска, Красного Сулина, Шахт, Новочеркасска. Всего 48 человек.

По итогам соревнований в классе S6A золото завоевал Иван Лысенко. Бронза в классе S4A досталась Тимуру Чеченеву. Также Иван Лысенко стал обладателем 3-го места в классе S7.

Победители и призеры соревнований награждены дипломами и медалями. Остается добавить, что тренирует ребят педагог дополнительного образования СЮТ Валентина Чеченева.