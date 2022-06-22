Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 22 июня 2022 года.

День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны. Этот день напоминает о всех погибших в боях, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая в те суровые годы своё Отечество.

Рано утром 22 июня 1941 года без объявления войны фашистская Германия напала на Советский Союз, нанеся массированный удар по военным и стратегическим объектам и многим городам на глубину до 250-300 километров от государственной границы. Так началась Великая Отечественная война, которая продолжалась 1418 дней и ночей, и в которой СССР потерял около 27 миллионов человек, но смог выстоять.

К этому времени фашистской Германией были порабощены многие европейские страны, и советский народ принял на себя самый мощный удар. Против СССР выступили вместе с Германией Румыния, Италия, через несколько дней Словакия, Финляндия, Венгрия, а в середине августа к ним присоединилась Норвегия. Советский народ ответил врагу единым могучим сопротивлением, стоял в полном смысле этого слова насмерть, защищая Отечество.

Великая Отечественная война явилась составной частью и главным содержанием всей Второй мировой войны, в орбиту которой было вовлечено более 60 государств. Боевые действия велись на обширных пространствах Европы, Азии и Африки, на морских и океанских просторах.

В тяжелой кровопролитной войне советский народ внес решающий вклад в освобождение народов Европы от фашистского господства и в разгром гитлеровских войск. 8 мая 1945 года был подписан окончательный Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии и ее вооруженных сил.

Великая Отечественная война окончилась победой СССР, но какой ценой?! Ценой человеческих страданий и огромных потерь, которые выпали на долю советского народа. Мировая история еще не знала таких разрушений, варварства и бесчеловечности, каким отмечен путь гитлеровцев по советской земле.

В странах постсоветского пространства 22 июня приспускают государственные флаги и вспоминают эту войну и погибших в ней. В этот день проходят различные торжественные и памятные мероприятия с зажжением свечей, возложением цветов к памятникам и мемориалам.

Граждане России, Украины, Беларуси чтят память соотечественников, родных и друзей, сражавшихся за свободу Родины.

Этот день напоминает о всех погибших в боях, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая в те суровые годы своё Отечество. Рано утром 22 июня 1941 года без объявления войны фашистская Германия напала на Советский Союз, нанеся массированный удар по военным и стратегическим объектам и многим городам на глубину до 250-300 километров от государственной границы. Так началась Великая Отечественная война, которая продолжалась 1418 дней и ночей, и в которой СССР потерял около 27 миллионов человек, но смог выстоять. К этому времени фашистской Германией были порабощены многие европейские страны, и советский народ принял на себя самый мощный удар. Против СССР выступили вместе с Германией Румыния, Италия, через несколько дней Словакия, Финляндия, Венгрия, а в середине августа к ним присоединилась Норвегия. Советский народ ответил врагу единым могучим сопротивлением, стоял в полном смысле этого слова насмерть, защищая Отечество. Великая Отечественная война явилась составной частью и главным содержанием всей Второй мировой войны, в орбиту которой было вовлечено более 60 государств. Боевые действия велись на обширных пространствах Европы, Азии и Африки, на морских и океанских просторах. В тяжелой кровопролитной войне советский народ внес решающий вклад в освобождение народов Европы от фашистского господства и в разгром гитлеровских войск. 8 мая 1945 года был подписан окончательный Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии и ее вооруженных сил. Великая Отечественная война окончилась победой СССР, но какой ценой?! Ценой человеческих страданий и огромных потерь, которые выпали на долю советского народа. Мировая история еще не знала таких разрушений, варварства и бесчеловечности, каким отмечен путь гитлеровцев по советской земле. В странах постсоветского пространства 22 июня приспускают государственные флаги и вспоминают эту войну и погибших в ней. В этот день проходят различные торжественные и памятные мероприятия с зажжением свечей, возложением цветов к памятникам и мемориалам. Граждане России, Украины, Беларуси чтят память соотечественников, родных и друзей, сражавшихся за свободу Родины. Кириллин день. Православная церковь чествует в этот день преподобного Кирилла Белоезерского, жившего в 14-15 веках. Он принял иночество в Симоновом монастыре, а в 1390 году стал его игуменом. Однако вскоре он сложил с себя этот сан и, ища уединения, удалился на берег Белого озера (по преданию, это место указала ему сама Богоматерь). Но и здесь не нашел он покоя: к нему стали стекаться почитатели. Старец понял, что время его безмолвия кончилось.

В 1397 году Кирилл построил храм в честь Успения Пресвятой Богородицы и создал для него устав, согласно которому в церкви никто не смел беседовать — произносить слова разрешалось только во время службы или молитвы. Господь наградил Кирилла даром прозрения, исцеления и совершения других чудес. Преподобный Кирилл много времени отдавал духовному просвещению и привил любовь к знаниям и своим ученикам. Его послания русским князьям считаются образцами духовного наставничества, миролюбия и утешения.

В день святого Кирилла, как считали на Руси, лето вступало в свой расцвет: наступал самый длинный день в году. «В июне день не меркнет»; «У Кирилла — от земли сила», — говорили в народе. В этот день можно было высаживать позднюю рассаду.

Начинала поспевать земляника. «Сидит Егорка в красной ермолке, кто ни пройдет — всяк поклон отдает», — эту народную загадку русские люди знали с детства. О происхождении ягоды существовала легенда: в давние времена земляника ничем не плодоносила, и когда Иисус Христос, еще будучи ребенком, гулял по лесу, она очень опечалилась, что ничем не может его порадовать. Будущий Спаситель услышал слова растения, наклонился к нему и поцеловал. На месте поцелуя сразу же выросла сладкая ягодка с чудесным ароматом.

С Кирилла начинало идти на убыль комариное племя. В народе говорили: «Убьешь комара, когда день прибывает, — полное сито комаров родится. Убьешь его, когда день убывать начнет, — полное сито комаров убито».

Именины в этот день

Александр, Алексей, Иван, Кирилл, Марианна, Мария, Марфа, Рафаил, Фекла

Знаменательные даты и события

1633 Галилео Галилей отрекся от своего учения о гелиоцентрической системе мира

1668 Царские стрельцы начали осаду Соловецкого монастыря

1940 Заключено перемирие между фашистской Германией и французским капитулянтским правительством

1941 Началась Великая Отечественная война

1941 Началась героическая оборона Брестской крепости

Персоны