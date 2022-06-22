Закон, который 22 июля на пленарном заседании приняла Госдума, разрешает регионам самостоятельно устанавливать дополнительные требования к содержанию и выгулу домашних животных, в том числе и принимать решение о запрете так называемого самовыгула домашних собак.

Этот же закон разрешает властям регионов определять места выпуска бесхозных собак и принимать решение о пожизненном содержании животных в приютах.

Кстати, о приютах. В ближайшее время Правительство РФ должно проработать проект закона о создании федеральной сети приютов для животных, сообщает «Парламентская газета», строиться которые будут как полностью за государственные деньги, так и на условиях частно-государственного партнерства.