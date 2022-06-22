22 июня вступил в силу закон, освобождающий родителей от покупки билета на пригородный электропоезд для детей от 5 до 7 лет.

Ранее бесплатно разрешалось возить детей до пяти лет, а проезд шестилеток приходилось оплачивать полностью.

Ранее член Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Олег Гарин отметил, что принятие данного законопроекта было ускорено в связи с наступлением отпусков и летних каникул, сообщает «Парламентская газета».