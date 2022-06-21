Всероссийская акция «Свеча памяти» пройдет в Каменске 21 июня. В 21.00 все желающие могут почтить память павших у мемориального комплекса Воинской славы на площади Труда.

Ежегодно в память о начале Великой Отечественной войны проводится Всероссийская патриотическая акция «Свеча памяти». В этом году мероприятие, приуроченное ко Дню памяти и скорби, пройдет в нашей стране в 14-й раз, 21 июня и будет посвящена 81-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В Каменске-Шахтинском принять участие в акции, почтить память павших, возложить цветы и поставить свечи к Вечному огню и могилам солдат приглашают всех желающих.