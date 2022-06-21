Из-за влияния мощного циклона синоптики обещают новое похолодание в Ростовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова.

Снижение градуса за окном коснется и Каменска-Шахтинского. Уже со среды, 22 июня столбики термометров опустятся до отметки +26 °С в дневные часы. Вплоть до следующей рабочей недели жары не будет, температура будет колебаться в пределах +22…+25 °С, с единичными отклонениями до +28 °С. С 24 июня и в последующие дни сохраняется вероятность дождей.

Синоптики прогнозируют сильные ливни с грозами в Шолоховском районе, в Сальске, Верхнедонском районе, в Белокалтивинском районе.