11 июня двух женщин развели злоумышленники, сообщив, что их родные попали в дорожно-транспортное происшествие.

Согласно сводкам полиции, около 11.00 неизвестный позвонил женщине и сообщил, что ее внучка является участником ДТП. После чего попросил передать денежные средства для решения проблемы. Три часа спустя в своей квартире женщина передала мошенникам 300 тыс. руб.

В этот же день и в это же время подобный случай произошел с другой каменчанкой, только в ДТП уже был якобы ее внук. В итоге злоумышленникам передали 100 тыс. руб.