анонс номера
Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 22 июня!
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 25-го выпуска «ПИКа» в 2022 году.
Читайте в номере:
- Кому повезет возить? В Каменске выбирают «извозчика» на пять лет. Кто из двух компаний будет возить пассажиров по городским маршрутам, может стать известно уже на этой неделе »2-3
- Бродячий пес рвал ребенка на глазах прохожих. Большая беспризорная собака обитает в центре Каменска. После встречи с ней мальчику зашивали раны в больнице. »9
- Чиновники исправили ошибки в декларациях о доходах. Антикоррупционная обязанность каменских депутатов и чиновником выполнена. »6-7
- Дебаты вокруг улицы Желябова, которую хотят переименовать. В администрации города общественниками был поднят вопрос о переименовании улицы Желябова. »2, 3
- Оценили поступок Ильи и пожали руку. Каменские спортсмены, узнав о том, как юный каменчанин спас своего утопающего ровесника, пожелали с ним познакомиться. »3
- Инициативу рубят на корню. Еще год не прошел, как в Заводском построили новую спортплощадку с участием родительских денег, а ее почти растащили. »11
- В детстве он казался Ниагарским. В окрестностях Каменска нашли горы и водопады. »22