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Какой сегодня день: даты и события 21 июня
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 21 июня 2022 года.
- День кинологических подразделений МВД России. Ежегодно 21 июня отмечается День кинологических подразделений МВД России, который многие собаководы считают своим «отраслевым праздником» и для краткости называют просто Днем кинолога. Официально он утверждён Приказом МВД РФ № 383 от 18 июня 2004 года «Об объявлении Дня кинологических подразделений МВД России».
В России практиковать службу собак в полиции начали с 1906 года по инициативе начальника Санкт-Петербургского сыскного отделения полиции В.И. Лебедева, а через 3 года в Москве широкую известность приобрела полицейская собака породы доберман-пинчер по кличке Треф, раскрывшая за свою жизнь более 1500 преступлений.
- Федор Колодезник. Православная церковь отмечает в этот день память великомученика Феодора Стратилата, жившего во 3-4 веках. Житие святого рассказывает о пытках, которые Феодор претерпел по приказу царя Ликиния — гонителя христиан. По преданию, святой умер на кресте, а его душу забрали и вознесли на небеса ангелы. Еще одна версия жития повествует о том, что Феодор вступил в борьбу с чудовищным змием и победил его. На Руси великомученик Феодор Стратилат почитается как покровитель православного воинства.
На Руси этот день считали своим праздником колодезники — мастера, специализирующиеся на строительстве колодцев. С вечера на Федора (Феодора) они клали сковороды на места, предназначенные для колодцев, а на другое утро по тому, насколько сковорода запотела, делали выводы: есть под землей вода или лучше копать колодец в другом месте. Часто место для колодца определяли по утреннему туману: где он на заре ложится, там и нужно рыть.
Колодезную воду на Руси всегда наделяли целебными свойствами. В некоторых местах она пользовалась почти таким же почетом, как и святая. По поверью, вода, взятая из семи разных колодцев, обладает целебными свойствами. Особенно полезна она при цинге: ею обмывают заслонку из печи, на заслонку ставят больного и обливают той же водой.
С утра крестьяне выходили на луга, чтобы узнать о будущем урожае. Существовало даже специальное понятие — «стратилатовы росы», которые почитались за вещие. Если роса на Федора была обильной, это обещало хороший урожай льна и конопли.
С Федорова дня начиналась «навозница» — так называли время, когда вывозили навоз в поле. В этой работе, которая прежде, кстати, не считалась ни «черной», ни «грязной», принимала участие вся семья. Мужчины грузили навоз на телеги, дети были повозчиками, а женщины и молодежь сваливали навоз на поля и равномерно распределяли его по почве. Старики же готовили на всех обед, который непременно должен был состоять из 12 блюд — «чтобы каждый месяц был сытый».
К навозу на Руси относились с уважением, понимая необходимость удобрять землю. О нем существовало множество поговорок: «Коню — овес, а земле — навоз»; «Где лишняя навоза колышка, там лишняя хлеба коврижка»»; «Навоз отвезем, так и хлеб привезем»; «Отдавай земле долг — будет толк».
В этот день нередко случались грозы: «Федор Стратилат грозами богат». Это не было хорошей приметой: гром и молния на Федора предвещали худую уборку сена. А очень громкие раскаты грома свидетельствовали о том, что ненастье продлится долго.
Именины в этот день
Василий, Ефрем, Константин, Павел, Федор
Знаменательные даты и события
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