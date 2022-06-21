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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 21 июня

общество

Какой сегодня день: даты и события 21 июня

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Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 21 июня 2022 года.

  • День кинологических подразделений МВД России. Ежегодно 21 июня отмечается День кинологических подразделений МВД России, который многие собаководы считают своим «отраслевым праздником» и для краткости называют просто Днем кинолога. Официально он утверждён Приказом МВД РФ № 383 от 18 июня 2004 года «Об объявлении Дня кинологических подразделений МВД России».
    В России практиковать службу собак в полиции начали с 1906 года по инициативе начальника Санкт-Петербургского сыскного отделения полиции В.И. Лебедева, а через 3 года в Москве широкую известность приобрела полицейская собака породы доберман-пинчер по кличке Треф, раскрывшая за свою жизнь более 1500 преступлений.
  • Федор Колодезник. Православная церковь отмечает в этот день память великомученика Феодора Стратилата, жившего во 3-4 веках. Житие святого рассказывает о пытках, которые Феодор претерпел по приказу царя Ликиния — гонителя христиан. По преданию, святой умер на кресте, а его душу забрали и вознесли на небеса ангелы. Еще одна версия жития повествует о том, что Феодор вступил в борьбу с чудовищным змием и победил его. На Руси великомученик Феодор Стратилат почитается как покровитель православного воинства.
    На Руси этот день считали своим праздником колодезники — мастера, специализирующиеся на строительстве колодцев. С вечера на Федора (Феодора) они клали сковороды на места, предназначенные для колодцев, а на другое утро по тому, насколько сковорода запотела, делали выводы: есть под землей вода или лучше копать колодец в другом месте. Часто место для колодца определяли по утреннему туману: где он на заре ложится, там и нужно рыть.
    Колодезную воду на Руси всегда наделяли целебными свойствами. В некоторых местах она пользовалась почти таким же почетом, как и святая. По поверью, вода, взятая из семи разных колодцев, обладает целебными свойствами. Особенно полезна она при цинге: ею обмывают заслонку из печи, на заслонку ставят больного и обливают той же водой.
    С утра крестьяне выходили на луга, чтобы узнать о будущем урожае. Существовало даже специальное понятие — «стратилатовы росы», которые почитались за вещие. Если роса на Федора была обильной, это обещало хороший урожай льна и конопли.
    С Федорова дня начиналась «навозница» — так называли время, когда вывозили навоз в поле. В этой работе, которая прежде, кстати, не считалась ни «черной», ни «грязной», принимала участие вся семья. Мужчины грузили навоз на телеги, дети были повозчиками, а женщины и молодежь сваливали навоз на поля и равномерно распределяли его по почве. Старики же готовили на всех обед, который непременно должен был состоять из 12 блюд — «чтобы каждый месяц был сытый».
    К навозу на Руси относились с уважением, понимая необходимость удобрять землю. О нем существовало множество поговорок: «Коню — овес, а земле — навоз»; «Где лишняя навоза колышка, там лишняя хлеба коврижка»»; «Навоз отвезем, так и хлеб привезем»; «Отдавай земле долг — будет толк».
    В этот день нередко случались грозы: «Федор Стратилат грозами богат». Это не было хорошей приметой: гром и молния на Федора предвещали худую уборку сена. А очень громкие раскаты грома свидетельствовали о том, что ненастье продлится долго.

Именины в этот день

Василий, Ефрем, Константин, Павел, Федор

Знаменательные даты и события

  • 1547 В Москве произошел «великий пожар», в котором погибло более 2500 человек
  • 1893 Посетители Всемирной выставки в Чикаго впервые в истории прокатились на колесе обозрения
  • 1925 В Москве открыто регулярное таксомоторное движение
  • 1948 В Нью-Йорке прошла презентация долгоиграющей пластинки
  • 1978 В Лондоне состоялась премьера мюзикла «Эвита»

Персоны

  • 1844  — 1908
  • Николай Римский-Корсаков
  • русский композитор, педагог, дирижер, общественный деятель
  • 1845  — 1900
  • Михаил Муравьев
  • российский государственный деятель, граф, дипломат
  • 1905  — 1980
  • Жан-Поль Сартр
  • французский философ, писатель, драматург и эссеист
  • 1905  — 1970
  • Лев Кассиль
  • советский писатель-прозаик
  • 1910  — 1971
  • Александр Твардовский
  • советский поэт и общественный деятель
  • 1925  — 2017
  • Юрий Дроздов
  • советский разведчик, генерал-майор КГБ СССР
  • 1932  — 1971
  • Изольда Извицкая
  • советская актриса театра и кино
  • 1941  — 2013
  • Валерий Золотухин
  • советский и российский актер театра и кино, Народный артист России
  • 1944  — 2012
  • Тони Скотт
  • английский и голливудский режиссер, продюсер
  • 1953  — 2007
  • Беназир Бхутто
  • премьер-министр Исламской республики Пакистан (в 1988-1990 и 1993-1996 годах)
  • р. 1958
  • Сергей Собянин
  • российский политик и государственный деятель, третий мэр Москвы (с 2010 года)
  • 1962  — 1990
  • Виктор Цой
  • советский рок-музыкант, автор песен, лидер и вокалист рок-группы «Кино»
  • 1967  — 1994
  • Дмитрий Холодов
  • советский и российский журналист

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