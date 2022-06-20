Настольный теннис является одним из самых популярных видов спорта и физической активности среди взрослых и детей. Многие регулярно играют в настольный теннис, чтобы поддерживать своё тело в хорошей физической форме и получать истинное удовольствие от захватывающего процесса игры. Особенно приятно играть в настольный теннис на свежем воздухе, однако это требует особого подхода к выбору теннисного стола и игровых аксессуаров.

Размеры и конструкция теннисного стола

Одним из главных критериев выбора стола для игры в настольный теннис на улице является его размер. Сегодня существует огромный выбор теннисных столов с игровыми плитами различных размеров, что позволяет выбрать оптимальный вариант, исходя из размеров помещения или открытой площадки для игры. Ознакомиться с самыми распространёнными размерами теннисных столов для любительской и профессиональной игры предлагает Озон интернет-магазин с его зрелищным виртуальным каталогом спортивных товаров на сайте ozon.ru. Здесь представлены столы для малого тенниса от ведущих отечественных и зарубежных производителей спортивных товаров, и можно легко подобрать модель нужного размера и конструкции. Опытные игроки советуют сразу обращать внимание на передвижные столы с колёсной базой, благодаря которой можно без труда перемещать спортивный инвентарь с места на место. Также приоритетом у знающих игроков пользуются складные теннисные столы, которые легко собирать и разбирать, и можно удобно хранить в сложенном состоянии в любом шкафу.

Материалы изготовления стола для тенниса

Правильный теннисный стол должен быть не только оптимальных размеров и правильной конструкции, но и отвечать определённым требованиям к материалам изготовления. В частности, профессионалы советуют обращать внимание на такие моменты, как:

устойчивость к коррозии;

противодействие скольжению.

Поскольку речь идёт о теннисных столах для игры под открытым небом, стоит выбирать модель, которая не боится самых разных погодных условий, в том числе, дождливой погоды, тумана и влажности. Поэтому лучше отдавать предпочтение теннисным столам с антикоррозионной защитой, которая обеспечивается использованием высококачественной стали и других нержавеющих материалов. Важное значение имеет и покрытие игровой поверхности стола, которое, с одной стороны, должно быть влагостойким и защищать инвентарь от порчи, с другой – обеспечивать хорошие антискользящие свойства. Наилучшим образом с этими задачами справляется меламиновое покрытие, которое позволяет использовать теннисный стол на улице в любую погоду круглый год.

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