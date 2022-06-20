Центр управления регионом в Ростовской области существует с 2020 года. В прошлом году муниципальные центры появились также в Ростове-на-Дону, Волгодонске, Новочеркасске, Таганроге и Шахтах.

Сегодня по поручению губернатора Василия Голубева выбраны еще десять территорий, где появится центр по работе с обращениями граждан в соцсетях, в том числе в Каменске-Шахтинском, Азове, Батайске, Гукове.

Данные территории выбраны по численности населения и количеству обращений, поступающих через систему «Инцидент Менеджмент».

Ответственность за их создание ложится на глав администраций.