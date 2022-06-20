Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 20 июня 2022 года.

День специалиста минно-торпедной службы ВМФ России. Ежегодно 20 июня Военно-морской флот России чествует специалистов минно-торпедной службы. Профессиональный праздник этого подразделения был учрежден приказом Главнокомандующего ВМФ России 15 июля 1996 года и традиционно отмечается 20 июня — в память о первом успешном применении минного оружия российскими моряками.

Ежегодно 20 июня Военно-морской флот России чествует специалистов минно-торпедной службы. Профессиональный праздник этого подразделения был учрежден приказом Главнокомандующего ВМФ России 15 июля 1996 года и традиционно отмечается 20 июня — в память о первом успешном применении минного оружия российскими моряками. Федот Страж. Православная церковь в этот день отмечает память мученика Феодота Анкирского. Он жил в 3 веке в городе Анкире и содержал гостиницу. Феодот часто беседовал с постояльцами о жизни и о вере и своими речами обратил к христианству многих язычников, а многих грешников побудил раскаяться. Во время гонений на христиан гостиница праведника стала убежищем для многих из них; он также посещал мучеников в темницах, утешая, и тайно погребал их тела после кончины. За свою деятельностью Феодот получил дар исцеления недугов.

В то время мученическую смерть от рук гонителей приняли семь святых дев. Одна из них, Текуса, явилась во сне Феодоту и велела ему поднять тела дев со дна озера и похоронить. Он выполнил просьбу мученицы с Божьей помощью: когда мужчина подошел к озеру, поднялся такой ветер, что вода отошла и дно обнажилось. Узнав об этом, нечестивый правитель подверг Феодота истязаниям, а затем и казнил. Однако, до последних своих минут святой не отрекался от веры, а, напротив, продолжал славить Христа.

В народе считалось, что на Федота (Феодота) можно смело купаться в реках и озерах, не боясь русалок. Говорили, что в этот день святой сидел у воды с острым серпом и если видел русалку, то сразу обрезал ей волосы серпом. А ведь именно в волосах у русалок скрыта вся колдовская сила, поэтому речные девы Федота боялись.

В этот день подмечали приметы: «Святой Федот тепло дает – рожь в золото ведет; святой Федот на дождь поведет — колос тощий нальет». Это означало, что если погода стоит теплая и ясная, то зерно уродится крупным; если же день выдавался дождливым, на хороший урожай можно было не надеяться.

Судили по приметам и о будущей погоде: если гремел гром — ожидали долгого ненастья, а если он к тому же переходил с места на место — это предвещало град и холод.

Именины в этот день

Александр, Анна, Андроник, Афанасий, Богдан, Борис, Валентин, Валерия, Василий, Вениамин, Виктор, Владимир, Григорий, Давид, Зинаида, Иван, Игнатий, Калерия, Лев, Максим, Мария, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Тарас, Федор, Федот

Знаменательные даты и события

1837 На британский престол взошла королева Виктория

1881 В Нижнем Новгороде проведена первая в России линия телефонной связи

1945 В Москву из Берлина доставлено Знамя Победы

1950 В газете «Правда» вышла статья Иосифа Сталина «Марксизм и вопросы языкознания»

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