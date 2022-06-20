Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 18 июня 2022 года.

День службы военных сообщений Вооруженных Сил России. 18 июня Вооружённые Силы Российской Федерации отмечают День службы военных сообщений. Соответствующий Указ Президента России был подписан в мае 2017 года.

Установление официальной даты празднования подчеркивает всю важность задач, выполняемых этой службой для Вооружённых Сил России. В ведении службы военных сообщений (службы ВОСО) находится организация перевозок, включая подготовку путей сообщения для решения задач Вооруженных Сил. Подобные перевозки могут быть связаны как с оперативной переброской воинских частей и подразделений, включая личный состав и технику, так и с решением повседневных задач.

18 июня Вооружённые Силы Российской Федерации отмечают День службы военных сообщений. Соответствующий Указ Президента России был подписан в мае 2017 года. Установление официальной даты празднования подчеркивает всю важность задач, выполняемых этой службой для Вооружённых Сил России. В ведении службы военных сообщений (службы ВОСО) находится организация перевозок, включая подготовку путей сообщения для решения задач Вооруженных Сил. Подобные перевозки могут быть связаны как с оперативной переброской воинских частей и подразделений, включая личный состав и технику, так и с решением повседневных задач. Дорофеев день. В этот день чествуют священномученика Дорофея Тирского, жившего в 3-4 веках. Дорофей служил епископом в финикийском городе Тире. В период гонения на христиан при императоре Диоклетиане он скрывался от язычников; вернуться в Тир епископ смог только после того, как на трон взошел император Константин, издавший Миланский эдикт.

Такое название получил документ, провозглашавший религиозную терпимость на территории Римской империи. Дорофей управлял своей епархией около 50 лет. Однако ему не суждено было умереть от старости: в период правления Юлиана Отступника епископ принял мученическую смерть.

Святой Дорофей считается автором «Синопсиса» — собрания сказаний о житии пророков и апостолов. В нем содержится один из вариантов списка апостолов от семидесяти (так принято называть учеников Иисуса Христа, а также их непосредственных учеников; считается, что они были избраны в последний год земной жизни Спасителя).

Наблюдали в этот день за разными приметами. Если Дорофей выдавался теплым да ясным — ждали, что зерно уродится крупным. Если же в этот день на огурцах видели много пустоцвета, то нужно было совершить специальный обряд. Хозяйка брала старый лапоть, волокла его ногою в огород и забрасывала в огурцы, приговаривая: «Как густо сей лапоть плелся, так чтобы и огурцы мои плелись». Также считалось, что если утром на Дорофея выполоть все сорняки — то они больше не вырастут. Такая же примета существовала и в отношении волос на теле.

Именины в этот день

Гавриил, Георгий, Гордей, Дмитрий, Дорофей, Игорь, Константин, Леонид, Марк, Михаил, Николай, Петр, Федор

Знаменательные даты и события

1815 Английские и прусские войска разгромили армию Наполеона Бонапарта в битве при Ватерлоо

1880 В Москве открыт памятник Александру Сергеевичу Пушкину

1889 Запатентована детская коляска

1932 Принято решение о создании Международной Федерации FIBA

1937 Начался первый в мире беспосадочный перелет по маршруту Москва – Северный полюс – Ванкувер

1939 На могиле Тараса Шевченко в Каневе установлен бронзовый памятник

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