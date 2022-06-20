Такие маркетплейсы, как OZON, Wildberries и «Яндекс.Маркет» могут начать параллельный импорт товаров тех производителей, которые приостановили продажи в РФ.

Некоторые торговые площадки планируют начать торговать даже люксовыми заграничными товарами.

В частности, первые партии товаров таких иностранных брендов в сегменте электроники и бытовой техники уже прибыли на склады «Яндекс. Маркета», сообщает «Коммерсантъ».

Предполагается, что поставляемая по параллельному импорту продукция может оказаться дороже на 5 – 50%, чем до середины февраля 2022 г., из-за непростой логистики.