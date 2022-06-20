Накануне Дня медика каменская семья медиков Власовых-Топтуновых получила звание «Трудовая династия Дона» в сфере здравоохранения.

Областную награду вручал заместитель губернатора РО Андрей Пучков в рамках церемонии награждения лучших медработников региона. Общий трудовой стаж семьи составляет 94 года.

Николай Васильевич Власов — врач-травматолог-ортопед, работал заведующим травматологией ЦГБ более 40 лет. Подготовил 25 высококвалифицированных врачей-специалистов. Его дочь – Светлана Топунова – начала работу в медицине в качестве фельдшера каменской ССМП. Сегодня она имеет высшую квалификационную категорию по специальности «Скорая и неотложная помощь». Сын Светланы – Дмитрий Топунов – с 2018 г. работает ЦГБ хирургом в хирургическом отделении.