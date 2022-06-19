19 июня свой профессиональный праздник отмечают медицинские работники.

Сегодня аплодисменты и многочисленные поздравления получают люди, для которых верность долгу, высокая ответственность и самоотверженность не просто слова. Они мужественно сражались с ковидом и приняли на себя удар пандемии, рискуя своим здоровьем боролись и продолжают бороться за каждую человеческую жизнь, порой в очень непростых условиях. Без умелых рук врачей, их знаний не обходится ни один человек в нашей стране. Врачи, фельдшеры, медсестры постоянно следуют своему профессиональному долгу и находятся в постоянной готовности оказать помощь. За работу и преданность делу медицинских работников сегодня благодарят все от рядовых россиян до чиновников высшего эшелона власти. Здоровья, благополучия, успехов и терпения, люди в белых халатах! Напомним, по данным Росстата, только действующих врачей вместе со средним медперсоналом в России более 2,2 миллиона.