Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 19 июня 2022 года.

День медицинского работника. Дата события уникальна для каждого года. В 2022 году эта дата — 19 июня.

Основанием для отмечания этого профессионального праздника служит Указ Президиума Верховного Совета СССР №3018-Х от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях», в редакции Указа Президиума Верховного Совета СССР №9724-XI от 1 ноября 1988 года «О внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях». Эта традиция сохраняется в странах постсоветского пространства и сегодня.

Профессия врача одна из самых старейших в мире, и в настоящее время она востребована буквально везде. Каждый из нас хотя бы раз в жизни обращался к доктору за помощью и лечением. Ведь даже в самом начале жизни человека — при рождении младенца — непосредственное участие принимают доктора. А современное здравоохранение и усилия врачей направлены не только на лечение болезней и поддержание здоровья человека, но и на предупреждение различных заболеваний.

Дата события уникальна для каждого года. В 2022 году эта дата — 19 июня. Основанием для отмечания этого профессионального праздника служит Указ Президиума Верховного Совета СССР №3018-Х от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях», в редакции Указа Президиума Верховного Совета СССР №9724-XI от 1 ноября 1988 года «О внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях». Эта традиция сохраняется в странах постсоветского пространства и сегодня. Профессия врача одна из самых старейших в мире, и в настоящее время она востребована буквально везде. Каждый из нас хотя бы раз в жизни обращался к доктору за помощью и лечением. Ведь даже в самом начале жизни человека — при рождении младенца — непосредственное участие принимают доктора. А современное здравоохранение и усилия врачей направлены не только на лечение болезней и поддержание здоровья человека, но и на предупреждение различных заболеваний. Всемирный день детского футбола. 19 июня отмечается Всемирный день детского футбола (World Children’s Football Day). Этот праздник появился на свет в 2001 году благодаря соглашению между ФИФА (Международной Федерацией футбола) и Детским фондом ООН.

Основной задачей при учреждении праздника организаторы ставили дальнейшую популяризацию и без того, пожалуй, одной из наиболее популярных спортивных игр в мире, а также пропаганду здорового образа жизни.

19 июня отмечается Всемирный день детского футбола (World Children’s Football Day). Этот праздник появился на свет в 2001 году благодаря соглашению между ФИФА (Международной Федерацией футбола) и Детским фондом ООН. Основной задачей при учреждении праздника организаторы ставили дальнейшую популяризацию и без того, пожалуй, одной из наиболее популярных спортивных игр в мире, а также пропаганду здорового образа жизни. Ларион Пропольник. По православному календарю в этот день отмечается память преподобного Илариона Далматского, которого также принято величать Новым. Он родился в семье благочестивых родителей Петра и Феодосии, которые воспитали сына в благочестии. В 20-летнем возрасте юноша постригся в монашество в Исихийской обители вблизи Византии, а оттуда перешел в Далматскую обитель, где принял схиму и стал учеником преподобного Григория Декаполита.

После смерти игумена братия избрала на его место Илариона, и он в течение восьми лет мирно управлял монастырем. Когда в 813 году императорский престол занял иконоборец Лев Армянин, игумен открыто выступил против него, обличив в ереси. За это будущий святой претерпел много истязаний, но не отрекся от православия. В награду за свой подвиг преподобный удостоился чести узреть ангелов, которые возносили на небо душу скончавшегося святого Федора Студита.

На Лариона — так на Руси называли святого Илариона — было принято выходить в поле и пропалывать его от сорняков. «Пришел Ларион — дурную траву из поля вон», — говорили крестьяне. В народе знали: если вовремя не справиться с сорняками — они сами тебя по миру пустят. «Поле полоть — руки колоть, а не полоть — так и хлеба не молоть», — приговаривали во время неприятной работы. Впрочем, считалось, что сорную траву нужно полоть только тогда, когда месяц идет на убыль. Полоть на полную луну бесполезно, даже на Лариона, — сорняки скоро опять силу возьмут.

Именины в этот день

Виссарион, Георгий, Иларион, Рафаил, Сусанна, Фекла

Знаменательные даты и события

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2002 Путешественник Стив Фоссетт начал первое в мире одиночное беспосадочное кругосветное путешествие на воздушном шаре

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