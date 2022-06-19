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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На майские праздники изменится режим работы городских поликлиник

общество

Какой сегодня день: даты и события 19 июня

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Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 19 июня 2022 года.

  • День медицинского работника. Дата события уникальна для каждого года. В 2022 году эта дата — 19 июня.
    Основанием для отмечания этого профессионального праздника служит Указ Президиума Верховного Совета СССР №3018-Х от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях», в редакции Указа Президиума Верховного Совета СССР №9724-XI от 1 ноября 1988 года «О внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях». Эта традиция сохраняется в странах постсоветского пространства и сегодня.
    Профессия врача одна из самых старейших в мире, и в настоящее время она востребована буквально везде. Каждый из нас хотя бы раз в жизни обращался к доктору за помощью и лечением. Ведь даже в самом начале жизни человека — при рождении младенца — непосредственное участие принимают доктора. А современное здравоохранение и усилия врачей направлены не только на лечение болезней и поддержание здоровья человека, но и на предупреждение различных заболеваний.
  • Всемирный день детского футбола. 19 июня отмечается Всемирный день детского футбола (World Children’s Football Day). Этот праздник появился на свет в 2001 году благодаря соглашению между ФИФА (Международной Федерацией футбола) и Детским фондом ООН.
    Основной задачей при учреждении праздника организаторы ставили дальнейшую популяризацию и без того, пожалуй, одной из наиболее популярных спортивных игр в мире, а также пропаганду здорового образа жизни.
  • Ларион Пропольник. По православному календарю в этот день отмечается память преподобного Илариона Далматского, которого также принято величать Новым. Он родился в семье благочестивых родителей Петра и Феодосии, которые воспитали сына в благочестии. В 20-летнем возрасте юноша постригся в монашество в Исихийской обители вблизи Византии, а оттуда перешел в Далматскую обитель, где принял схиму и стал учеником преподобного Григория Декаполита.
    После смерти игумена братия избрала на его место Илариона, и он в течение восьми лет мирно управлял монастырем. Когда в 813 году императорский престол занял иконоборец Лев Армянин, игумен открыто выступил против него, обличив в ереси. За это будущий святой претерпел много истязаний, но не отрекся от православия. В награду за свой подвиг преподобный удостоился чести узреть ангелов, которые возносили на небо душу скончавшегося святого Федора Студита.
    На Лариона — так на Руси называли святого Илариона — было принято выходить в поле и пропалывать его от сорняков. «Пришел Ларион — дурную траву из поля вон», — говорили крестьяне. В народе знали: если вовремя не справиться с сорняками — они сами тебя по миру пустят. «Поле полоть — руки колоть, а не полоть — так и хлеба не молоть», — приговаривали во время неприятной работы. Впрочем, считалось, что сорную траву нужно полоть только тогда, когда месяц идет на убыль. Полоть на полную луну бесполезно, даже на Лариона, — сорняки скоро опять силу возьмут.

Именины в этот день

Виссарион, Георгий, Иларион, Рафаил, Сусанна, Фекла

Знаменательные даты и события

  • 1862 Президент Авраам Линкольн принял закон об отмене рабства на всей территории США
  • 1953 В США по обвинению в шпионаже в пользу СССР казнены супруги Розенберг
  • 1956 Состоялась свадьба Мэрилин Монро и Артура Миллера
  • 1957 В Ленинграде на площади Искусств открыт памятник А.С. Пушкину
  • 2002 Путешественник Стив Фоссетт начал первое в мире одиночное беспосадочное кругосветное путешествие на воздушном шаре

Персоны

  • 1623  — 1662
  • Блез Паскаль
  • французский ученый и изобретатель, философ и писатель
  • 1669  — 1739
  • Леонтий Магницкий
  • русский математик и педагог
  • 1786  — 1880
  • Федор Глинка
  • русский поэт, публицист, прозаик, декабрист
  • 1841  — 1910
  • Кирилл Лемох
  • русский жанровый живописец, академик
  • 1863  — 1956
  • Владимир Обручев
  • русский и советский геолог, географ, писатель
  • 1911  — 1993
  • Уильям Голдинг
  • английский писатель-романист, Нобелевский лауреат
  • 1924  — 2003
  • Василь Быков
  • советский и белорусский писатель, общественный деятель
  • 1932  — 1985
  • Майя Кристалинская
  • советская эстрадная певица, Заслуженная артистка РСФСР
  • р. 1945
  • Наталья Селезнева
  • советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка России
  • р. 1947
  • Салман Рушди
  • британский писатель индийского происхождения, лауреат Букеровской премии
  • р. 1958
  • Сергей Макаров
  • советский и российский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион
  • р. 1967
  • Бьорн Дэли
  • норвежский лыжник, восьмикратный олимпийский чемпион

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