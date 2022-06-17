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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Власти Каменска отказались переименовывать улицу Желябова в улицу героев Донбасса
Фото: ул. Желябова. Из архива редакции.

общество

Власти Каменска отказались переименовывать улицу Желябова в улицу героев Донбасса

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Решение по этому вопросу было принято сегодня, 17 июня, на заседании под руководством первого замглавы Сергея Сухарева. 

На заседании комиссии по увековечиванию памяти выдающихся людей и значимых событий города рассматривался вопрос о создании в Каменске улицы имени героев Донбасса.

Предварительно в администрацию города в письменной форме обратились более десяти человек — это члены каменского отделения Военно-исторического общества — с предложением переименовать улицу имени революционера Желябова, который был одним из организаторов убийства императора России Александра II

Было предложено дать улице имя кого-то из погибших на Донбассе военных. 

Чиновники выступили на комиссии с резким отказом, основной посыл которого — мы  не будем воевать с нашей историей. В итоге комиссия проголосовала против предложения Военно-исторического общества. 

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