Решение по этому вопросу было принято сегодня, 17 июня, на заседании под руководством первого замглавы Сергея Сухарева.

На заседании комиссии по увековечиванию памяти выдающихся людей и значимых событий города рассматривался вопрос о создании в Каменске улицы имени героев Донбасса.

Предварительно в администрацию города в письменной форме обратились более десяти человек — это члены каменского отделения Военно-исторического общества — с предложением переименовать улицу имени революционера Желябова, который был одним из организаторов убийства императора России Александра II.

Было предложено дать улице имя кого-то из погибших на Донбассе военных.

Чиновники выступили на комиссии с резким отказом, основной посыл которого — мы не будем воевать с нашей историей. В итоге комиссия проголосовала против предложения Военно-исторического общества.