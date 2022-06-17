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Власти Каменска отказались переименовывать улицу Желябова в улицу героев Донбасса
Решение по этому вопросу было принято сегодня, 17 июня, на заседании под руководством первого замглавы Сергея Сухарева.
На заседании комиссии по увековечиванию памяти выдающихся людей и значимых событий города рассматривался вопрос о создании в Каменске улицы имени героев Донбасса.
Предварительно в администрацию города в письменной форме обратились более десяти человек — это члены каменского отделения Военно-исторического общества — с предложением переименовать улицу имени революционера Желябова, который был одним из организаторов убийства императора России Александра II.
Было предложено дать улице имя кого-то из погибших на Донбассе военных.
Чиновники выступили на комиссии с резким отказом, основной посыл которого — мы не будем воевать с нашей историей. В итоге комиссия проголосовала против предложения Военно-исторического общества.