Через Донской регион будет проходить автодорога для курортников.

От автомобильной дороги М4 «Дон» в районе Каменска до трассы Р228 Сызрань — Саратов — Волгоград протянется юго-западная хорда. От Р228 трассу проложат на участке обхода Волгограда.

Представитель «Автодора» Вячеслав Петушенко ознакомил губернатора РО Василия Голубева с новым проектом автодороги. С помощью новой трассы «Автодор» планирует переориентировать логистические коридоры между регионами страны и вывести автодорожный выход к портам Азовского моря. Петушенко считает, что поможет развиться новым территориям Донского региона.

— Начиная с 1 мая по федеральной трассе М4 «Дон» люди едут на юг огромным потоком. Важно обеспечить им комфорт на этом пути со всех направлений, — сказал глава региона.