С 16 по 23 июня ФАУ «РОСДОРНИИ» проводит социологический опрос жителей Ростовской области.

Опрос проводится в рамках научно-исследовательской работы о развитии транспортной системы. Транспортная проблема — одна из самых важных и сложных. Нужно найти решения, позволяющие передвигаться быстро и удобно: пешком, на велосипеде, на общественном транспорте и на автомобиле.

Респондентам предлагают ответить на ряд вопросов, в том числе как и на чем они добираются до работы, сколько времени занимает дорога и пр.

Ссылка на социологический опрос.