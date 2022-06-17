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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 17 июня
Фото: 16tons.ru

общество

Какой сегодня день: даты и события 17 июня

Опубликовано

Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 17 июня 2022 года.

  • Митрофан Навозник. Православная церковь чествует в этот день память святителя Митрофана, патриарха Константинопольского, который жил в 3-4 веках. Его отец, Дометий, был родным братом римского императора Проба, но, уразумев ложность языческой религии, уверовал во Христа. Во время жестоких преследований христиан в Риме он вместе с двумя своими сыновьями, Пробом и Митрофаном, перебрался в Византию, где обучался закону Господню у епископа Тита, после смерти которого на епископский престол за свое усердие и благие дела был возведен Дометий, а затем — его сыновья — Проб и в 316 году — святой Митрофан.
    Однажды в Византию прибыл император Константин Великий, который, увидев святость жизни и мудрость святого Митрофана, взял его с собой в Рим. Вскоре Константин перенес столицу из Рима в Византию и перевел туда святителя Митрофана, а в 325 году на I Вселенском Соборе он исходатайствовал у святых отцов для Митрофана титул Патриарха. Таким образом, святитель Митрофан стал первым Патриархом Константинопольским. Он мирно преставился к Богу в 326 году, в возрасте 117 лет.
    В народном прозвище Митрофана — Навозник — не было ничего оскорбительного для святого. Напротив, к навозу крестьяне всегда относились с уважением — как к залогу будущего урожая. На Митрофана землю обязательно нужно было подкормить. Люди говорили: «Без навоза-батюшки не жди хлеба от земли-матушки»; «Добрая земля навоз примет один раз, а помнить будет девять лет». Отлынивать от такой работы было чревато: «Обманешь поле один раз, а оно тебя — десять».
    На Митрофана также окликали ветер — просили его прислать благодатные, теплые дожди. В то же время считалось: «Ветер подует с гнилого угла (то есть с севера) — жди ненастья».
    В народе также подмечали, что к Митрофану лён начинает расти в полную силу. «День тем силен, что вытягивает лен», — приговаривали в народе. И добавляли: «Святой Митрофан рядит девок в сарафан».

Именины в этот день

Иван, Мария, Марфа, Митрофан, Мефодий, Назар, Петр, Ростислав, Софья

Знаменательные даты и события

  • 362 Римский император Юлиан издал эдикт, запретивший христианам преподавать в школах
  • 1880 В Москве состоялся первый Пушкинский праздник
  • 1961 Рудольф Нуриев во время парижских гастролей попросил предоставить ему политическое убежище
  • 1967 В Китае проведено испытание первой водородной бомбы
  • 1970 Эдвин Лэнд запатентовал камеру Polaroid
  • 1982 Поднялся в воздух опытный образец боевого вертолета «Ка-50» — «Черная акула»

Персоны

  • 1818  — 1893
  • Шарль Гуно
  • французский композитор
  • 1882  — 1971
  • Игорь Стравинский
  • русский композитор, дирижер, пианист
  • 1898  — 1972
  • Мауриц Эшер
  • голландский художник, график
  • 1911  — 1987
  • Виктор Некрасов
  • русский писатель
  • 1920  — 1994
  • Юрий Нагибин
  • советский писатель и сценарист
  • 1922  — 2006
  • Давид Кугультинов
  • советский и калмыцкий поэт, Народный поэт Калмыкии
  • 1932  — 1982
  • Леонид Спирин
  • советский легкоатлет, олимпийский чемпион
  • 1944  — 2007
  • Джанфранко Ферре
  • итальянский модельер
  • р. 1962
  • Александра Захарова
  • советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка России
  • р. 1968
  • Максим Покровский
  • российский музыкант, певец, актер, композитор, лидер группы «Ногу свело!»

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