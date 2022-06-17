С 18 июня каждую субботу можно отправиться в паровозный тур в Таганрог, сообщает «Таганрогская правда».

До конца сентября туристический поезд будет отправляться в 09-32 с вокзала Ростов-Пригородный и прибывать в Таганрог в 11.32. В рамках тура пассажирам предлагается две экскурсионные программы «Виват Петру» и «В Таганрог на ретро-поезде». Во время второй экскурсии, кроме прогулки по историческому центру Таганрога, запланирована часовая прогулка на яхте по Таганрогскому заливу.

Стоимость билета на экскурсии — 1100-1400 рублей, билет на поезд — 260 рублей.

В 15.00 туристический поезд отправляется назад и прибывает в донскую столицу в 17.22.

Приобрести билеты на поезд можно в кассах пригородного ж/д вокзала Ростова-на-Дону (поезд 6094/6095) по документу, удостоверяющему личность.

В будущем возможен запуск паровозов из Ростова в Новочеркасск и Каменск-Шахтинский. На первом направлении предлагается посещать Аксайский военно-исторический музей, на втором — каменские парки «Патриот» и «Лога», сообщает 161.ru.