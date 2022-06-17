17 июня, накануне Дня медицинского работника, в ДК им. Гагарина состоялась торжественная церемония награждения лучших медицинских кадров города.

Медикам, оказывающим помощь и выдержавшим самое сложное время пандемии, в этот день были посвящены многочисленные слова благодарности, признательности и поздравления. Благодарственные письма, почетные грамоты администрации города, ЦГБ, городской думы, профсоюза работников здравоохранения, медали за заслуги в борьбе с COVID-19 вручали: глава каменской администрации Владимир Шевченко, глава города, председатель городской думы Михаил Ухин, координатор городского здравоохранения, главный врач ЦГБ Александр Некрасов, председатель городской профсоюзной организации работников здравоохранения РО Наталия Бородина.

Благодарственные письма Министерства здравоохранения за многолетний добросовестный труд вручены воспитателю Дома ребенка № 4 Евгении Панькиной и санитарке Дома ребенка № 4 Ирине Демчук. Всего на сцене были награждены 59 медработников. Кроме официальной части, праздничным концертом поздравили медиков лучшие творческие силы Каменска и района.