Компания Сoca-Cola HBC заявила о том, что производить и продавать продукцию своего бренда на территории Российской Федерации не будет.

Как сообщает NEW RETAIL со ссылкой на агентство Reuters, все клиенты дистрибьютора в России сейчас находятся в процессе опустошения запасов напитков.

Отметим, компания Coca-Cola HBC, кроме самой Coca-Cola и ее подвидов, выпускает напитки Fanta, Sprite, Powerade, Schweppes, Burn, воду BonAqua, соки «Добрый», Pulpy, Rich, «Моя семья», Innocent и другие. Заводы компании работают в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Ростовской области, Новосибирске, Красноярске и Владивостоке.

О своем намерении уходить с российского рынка Coca-Cola заявила еще в марте этого года из-за военной операции на Украине.