Решение по этому вопросу было принято сегодня, 17 июня, на заседании под руководством первого замглавы Сергея Сухарева.

На заседании комиссии по увековечиванию памяти выдающихся людей и значимых событий города рассматривался вопрос о создании в Каменске-Шахтинском улицы имени героев Донбасса.

Предварительно в администрацию города в письменной форме обратились более десяти человек — членов каменского отделения военно-исторического общества — с предложением переименовать ул. Желябова, который, в частности, участвовал в трех покушениях на императора, на улицу Героев Донбасса или назвать ее именем одного из выдающихся воинов.

Но в итоге предложение получило отказ: мол, ул. Желябова — это наша история, мы не можем воевать с историей.