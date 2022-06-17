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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Администрация города отказалась переименовывать улицу Желябова в улицу героев Донбасса
Фото: ул. Желябова. Из архива редакции.

общество

Администрация города отказалась переименовывать улицу Желябова в улицу героев Донбасса

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Решение по этому вопросу было принято сегодня, 17 июня, на заседании под руководством первого замглавы Сергея Сухарева. 

На заседании комиссии по увековечиванию памяти выдающихся людей и значимых событий города рассматривался вопрос о создании в Каменске-Шахтинском улицы имени героев Донбасса.

Предварительно в администрацию города в письменной форме обратились более десяти человек — членов каменского отделения военно-исторического общества — с предложением переименовать ул. Желябова, который, в частности, участвовал в трех покушениях на императора, на улицу Героев Донбасса или назвать ее именем одного из выдающихся воинов.

Но в итоге предложение получило отказ: мол, ул. Желябова — это наша история, мы не можем воевать с историей.

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