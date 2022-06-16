16 июня в ЦРБ Каменского района состоялась церемония открытия памятной таблички медицинской сестре педиатрического отделения Татьяне Мисеюк. Об этом сообщает газета «Земля».

Табличка была прикреплена на стене детского отделения ЦРБ, в котором с 26 января по 25 февраля 2022 года работал ковидный госпиталь.

15 марта 2021 года на 64 году жизни Татьяна Пантелеевна погибла при исполнении служебного долга.

Татьяна Мисеюк родилась и выросла в поселке Глубоком. Окончила ростовское медучилище по специальности медицинская сестра в 1976 году. Работала в должности палатной медицинской сестры педиатрического отделения с 1978 года. За 43 года работы она показала себя опытным, грамотным специалистом.