Гуманитарный центр на территории каменского Свято-Покровского храма открылся в середине февраля, когда началась массовая эвакуация жителей ЛНР и ДНР в Россию.

Работает гуманитарный центр Свято-Покровского храма ежедневно с 9.00 до 16.00. Принести сюда можно продукты питания с долгим сроком годности, детские смеси, воду, бытовую химию, новые одежду, обувь, предметы личной гигиены, детские подгузники, постельное белье, канцелярские принадлежности, развивающие игры для детей. Все должно быть новым, в оригинальной упаковке.

Как пояснил «ПИКу» настоятель храма иерей Владислав Касьянов, в храме не только собирают гуманитарные наборы для отправки в другие города. Там готовы оказать помощь каждому, кто потерял дом в ходе спецоперации на Украине и прибыл в Каменск. За время работы этого центра удалось помочь более чем тысяче человек. Одним продукты выдали, другим помогли найти жилье, а кому-то и билеты купили на транспорт, чтобы уехать дальше, к родственникам.

Гуманитарный центр Свято-Покровского храма будет рад любой помощи каменчан. Если у человека нет финансовой возможности приобрести продукты, одежду, он может помочь, так сказать, физически – поучаствовать в приеме гуманитарной помощи и сборе продуктовых наборов, в их погрузке и т.д.