Обладателем двух золотых и одной серебряной награды на Международном конкурсе «Йошкин дом» стал каменский образцовый хореографический коллектив «Гранд Па».

Масштабное культурное мероприятие проходило с 3 по 5 июня в Марий Эл, городе Йошкар Ола. В программе народных и эстрадных танцев профессиональный уровень показал детский старший состав «Гранд Па» (рук. Дарья и Александр Минкевич). На торжественном открытии конкурса, который проходил в республиканском театре кукол, каменчане исполнили новую постановку «Ренессанс». По просьбе организаторов коллектив повторил эту композицию на центральной Патриаршей площади. И сделал это настолько хорошо, что сразу же образовалась очередь из желающих сфотографироваться с каменскими артистами.

Конкурсные дни были очень напряженными. В числе конкурентов – сильнейшие коллективы из Твери, Казани, Москвы, Архангельска, Челябинска, Нижнего Новгорода, Ростовской области. По итогам конкурса постановка «Ренессанс» стала лауреатом первой степени. Композиция «Искушение», в которой, помимо юных танцоров, приняли участие руководители «Гранд Па» Дарья и Александр Минкевич, завоевала второе место. Танец из золотого фонда коллектива «Узундара» в исполнении Марии Минкевич стала обладателем золота.

Также коллектив получил приглашение на конкурс в Санкт-Петербург, который состоится зимой 2023 г., и денежный сертификат на сумму 10 тысяч руб.