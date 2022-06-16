Росавиация продлила режим ограничения полетов в часть аэропортов на юге и в центральной части страны до 24 июня.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Напомним, с 24 февраля 2022 г. Россия закрыла для гражданских самолетов часть своего воздушного пространства на юге и в центральной части страны на фоне проведения специальной военной операции на Украине.