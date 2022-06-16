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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

 Режим закрытия неба на юге России продлили

транспорт

Ограничение полетов в аэропорты юга России вновь продлили

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Росавиация продлила режим ограничения полетов в часть аэропортов на юге и в центральной части страны до 24 июня. 

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Напомним, с 24 февраля 2022 г. Россия закрыла для гражданских самолетов часть своего воздушного пространства на юге и в центральной части страны на фоне проведения специальной военной операции на Украине.

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