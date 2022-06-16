В Ростовской области подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года». Информацию о прошедшем событии представил минтруд РО.

В номинации «Семья – хранитель традиций» победу одержала семья медиков Каракуц из Каменска-Шахтинского. Также пальма первенства в номинации «Сельская семья» досталась семье Ломатченко из Миллеровского района, в номинации «Молодая семья» семье Дуюновых из Зерноградского района.

Теперь этим дружным семьям предстоит представлять Ростовскую область на Всероссийском этапе конкурса, победители которого будут определены уже в июле 2022 года.