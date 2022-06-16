Каменчанин подал заявление в дежурную часть МО МВД России «Каменский», в котором сообщил, что его избили и угнали ВАЗ-2114. Потерпевший работал таксистом.

Почти параллельно в полицию обратились трое мужчин с заявлениями об ограблении, которые совершали на похожем на угнанное авто. Об этом собщает портал novostdon.ru

Правоохранителями был объявлен план перехват и переданы ориентировки на автомобиль ВАЗ-2114 ближайшим нарядам полиции. В местах возможного появления злоумышленников были выставлены засады. По горячим следам сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых. Один из них был ранее судим за разбой.

Полицейские установили, что пострадавший встретил своих знакомых на улице, где они стали требовать у него ключи от машины. Услышав отказ, те ударили мужчину, после чего злоумышленники заставили владельца автомобиля сесть за руль и отвезти их на указанный адрес, где находилась автомастерская. Приехав на место, они снова потребовали ключи от машины. Получив отказ, фигуранты побили потерпевшего и угнали автомобиль.

Подозреваемые, катаясь по городу, решили высматривать на улице мужчин в состоянии алкогольного опьянения с целью ограбления. Общая сумма добычи составила более 73 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Им выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу.