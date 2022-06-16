16 июня основной повесткой внеочередного пленарного заседания Каменск-Шахтинской городской думы был отчет председателя думы – главы города Михаила Ухина о результатах своей деятельности в 2021 году.

Когда пришло время голосовать за то, чтобы признать деятельность председателя городской думы удовлетворительной, семеро из четырнадцати присутствующих на заседании депутатов проголосовали «за», пятеро «против», двое воздержались от голосования. То есть большинства голосов, необходимого для признания голосования состоявшимся, не оказалось.

Когда на голосование поставили тот же вопрос, но в иной формулировке: «кто за то, чтобы признать деятельность председателя городской думы неудовлетворительной», «за» проголосовали пятеро, «против» семеро, двое опять воздержались. Решение по этому вопросу так и не было принято.

В качестве претензий депутаты выставили недостаточную работу председателя по депутатским запросам, а также то, что депутаты не чувствуют поддержки и помощи от председателя во взаимоотношениях с чиновниками исполнительной ветви власти – то есть с администрацией города.

Подробности из коридоров власти читайте в следующем номере газеты «ПИК» от 22 июня.