Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 16 июня 2022 года.

Международный день семейных денежных переводов. В 2015 году впервые был отмечен Международный день семейных денежных переводов (International Day of Family Remittances, IDFR). Учрежденный по инициативе Международного Фонда сельскохозяйственного развития (МФСР) – специальной структуры в рамках ООН, этот день отмечается ежегодно 16 июня. Провозглашение Дня было одобрено Генеральной Ассамблеей ООН в июне 2018 года.

В 2015 году впервые был отмечен Международный день семейных денежных переводов (International Day of Family Remittances, IDFR). Учрежденный по инициативе Международного Фонда сельскохозяйственного развития (МФСР) – специальной структуры в рамках ООН, этот день отмечается ежегодно 16 июня. Провозглашение Дня было одобрено Генеральной Ассамблеей ООН в июне 2018 года. Лукьян Ветряк. В этот день Православная церковь отмечает день памяти святого Лукиллиана, жившего в Антиохии в 3 веке. В зрелые годы он был языческим жрецом, но к старости обратился к христианству и принял крещение, а затем начал проповедовать и своим красноречием обратил многих язычников к Христу. Однако, по доносу иудеев его схватили, били палками, а затем заключили в темницу. Там Лукиллиан встретил четырех отроков — Клавдия, Ипатия, Павла и Дионисия. Они также отвернулись от язычества и приняли веру в Христа.

Преследователи, желая казнить Лукиллиана и четырех отроков, бросили их в печь. По преданию, Господь сохранил их невредимыми. После этого мучеников отослали в Византию, где святого Лукиллиана распяли на кресте, а отроков обезглавили. Свидетельницей их подвига стала святая дева Павла, которая заботилась об узниках-христианах. После их гибели она продолжала свое служение вере.

Смотрели и на другие приметы погоды. Если на Лукьяна (Лукиллиана) случалась гроза, крестьяне ожидали плохого сенокоса. В то же время проливной дождь предвещал славный урожай грибов. Так и говорили: «Был бы дождик на Лукьяна — будут и грибки».

Хозяева, которые собирались рыть колодец, в этот день могли узнать, в каком месте это лучше всего сделать. Для этого нужно было положить на землю сковороду вверх дном и оставить на некоторое время. После этого смотрели: если сковородка намокла – значит, вода близко.

Именины в этот день

Афанасий, Денис, Дмитрий, Лукьян, Михаил, Павел, Юлиан

Знаменательные даты и события

1903 Генри Форд основал автомобильную компанию «Форд Мотор»

1903 Зарегистрирована торговая марка «Пепси-Кола»

1925 День рождения «Артека» — в Крыму открылся Всесоюзный пионерский лагерь «Артек»

1943 Состоялась свадьба Чарли Чаплина и Уны О’Нил

1963 Состоялся космический полет первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой

Персоны