Благодаря холодному фронту, который в настоящий момент проходит через Ростовскую область, до понедельника, 20 июня, в Каменске ожидается комфортная температура от +23 до +25 °C.

МЧС по Ростовской области предупредило о сильных дождях, ливнях с грозой, граде и шквалистом усилении ветра до 20–23 метров в секунду в регионе вплоть до 16 июня. Осадки в Каменске ожидаются 15 июня. В остальные дни, с 16 по 20 июня, по прогнозам синоптиков, дожди маловероятны, как и сильные ветра.