В Госдуме предложили ввести штрафы до 30 тысяч рублей за выброшенных питомцев, до 200 тысяч рублей — за укусы домашними животными людей.

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на первого зампреда комитета ГД по экологии Владимира Бурматова.

Речь идет о поправках в КоАП, которые ужесточают ответственность в части владения животными и обращения с ними. Данные изменения уже согласованы с федеральными органами исполнительной власти и готовы к принятию на весенней сессии Госдумы.

Разработчики инициативы в сфере обращения с животными также подготовили проект постановления, в котором региональным властям рекомендуется создать систему учета и мониторинга численности безнадзорных животных.

Также готовятся поправки о нормах разведения животных, что должно повлиять на численность домашних животных, остающихся на улице. Соответствующий законопроект направлен в Правительство РФ.