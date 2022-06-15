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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Бродячие псы продолжают нападать на каменчан

власть

За выброшенных питомцев в России введут серьезные штрафы

За выброшенных питомцев в России введут серьезные штрафы

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В Госдуме предложили ввести штрафы до 30 тысяч рублей за выброшенных питомцев, до 200 тысяч рублей — за укусы домашними животными людей.

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на первого зампреда комитета ГД по экологии Владимира Бурматова.

Речь идет о поправках в КоАП, которые ужесточают ответственность в части владения животными и обращения с ними. Данные изменения уже согласованы с федеральными органами исполнительной власти и готовы к принятию на весенней сессии Госдумы. 
Разработчики инициативы в сфере обращения с животными также подготовили проект постановления, в котором региональным властям рекомендуется создать систему учета и мониторинга численности безнадзорных животных.
Также готовятся поправки о нормах разведения животных, что должно повлиять на численность домашних животных, остающихся на улице. Соответствующий законопроект направлен в Правительство РФ. 

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