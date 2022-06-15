Меры принимаются в связи с угрозой активизации природных очагов чумы на территории страны, а также завоза заболевания из неблагополучных в эпидемическом отношении стран.

Согласно новому постановлению, регионам рекомендовано обеспечить готовность медучреждений на случай выявления больного с подозрением на чуму, усилить профилактику завоза, возникновения и распространения чумы, организовать информирование населения, определить категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации против чумы по эпидпоказаниям.

Как сообщает «Российская газета», к неблагополучным по чуме странам относятся Демократическая Республика Конго, Мадагаскар, Перу, Уганда и Танзания, Соединенные Штаты, Китай, Монголия и Вьетнам.