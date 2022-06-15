Произошло все в 14.15 на ул. Ленина аккурат напротив городского отделения полиции.

Корреспондент «ПИКа» стала невольным свидетелем произошедшего. Серая бродячая собака залезла на территорию частного двора, который вплотную прилегает к одному из зданий правоохранительных органов. Во дворе бродягу, видимо, погрызла хозяйская собака. За забором отчетливо слышались собачьи вопли, визг, пыль стояла столбом.

Не прошло и двух минут, как «гость» выскочил со двора, напротив которого стояли дети — мальчик лет 10-11 и девочка постарше. Разъяренная псина, не раздумывая, набросилась на парня, который находился к ней ближе, чем другой ребенок.

В результате — множественные укусы в шею, голову, порвано ухо. Ребенок весь в крови кинулся к корреспонденту «ПИКа». С трудом у ревущего во весь голос малыша удалось узнать телефон мамы, которая находилась в одном из близлежащих домов. Другие прохожие вызвали скорую. На шум вышли сотрудники полиции, кто-то принес перекись, чтобы остановить кровь. Через несколько минут подбежала мама. Чуть позже подъехала скорая.

Это далеко не первый случай собачьего произвола в городе. За пять минут до произошедшего на пересечении ул. Ленина и пер. Коммунистический стая из четырех огромных собак норовила напасть на девушку, стоявшую напротив магазина «Букет» с породистым псом. Надо отметить, что весь район, расположенный близ железнодорожного вокзала не спит по ночам из-за дикого лая, которым оглашают окрестности собаки. Зоозащитники считают, что делают невероятно много для решения вопроса с бродячими собаками, и часто спрашивают: «А что делает вы?» Действительно, каменчане, что делаем мы для того, чтобы на улицах бродячие псы не нападали на наших детей?