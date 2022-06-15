Сообщение о пожаре поступило 15 июня в 6.19, после того как в здании сработала сигнализация.

Огнем был охвачен один из корпусов птицефабрики ООО «Ростовский бройлер» площадью 120 кв. м. С огнем боролись три пожарных расчета. Первый прибыл на место ЧП в 6.29. Несмотря на усилия пожарных, задние выгорела полностью, рухнула кровля, сгорело оборудование и более 10 тысяч голов птицы. Пожар ликвидировали в 7.28. Причина устанавливается.

По информации начальника ОНД и ПР по Каменскому району Людмилы Рагулиной.