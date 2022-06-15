Аукцион на поиск подрядчика объявлен 15 июня на сайте «Госзакупок».

Начальная (максимальная) цена контракта на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (ручная и механизированная уборка) в Каменске-Шахтинском и в мкр. Заводской – чуть более 8 млн руб.

Дата окончания приема заявок – 23 июня. Заказчиком выступает департамент строительства и ЖКХ.