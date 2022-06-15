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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Сроки перевода пенсий на карты «Мир» продлили на полгода ﻿

общество

Картой «МИР» будем платить по-новому

Опубликовано

С 25 октября в России начнут внедрять новый способ оплаты картой «МИР» без использования пластика.

Как сообщают «Известия», чтобы оплатить товар или услугу, понадобится только QR-код, который можно будет скачать на свой смартфон. Такой QR-код уйдет формироваться в программе Mir Pay или в приложении банка.

Использовать такой способ будет возможно только после аутентификации держателя карты и только при помощи смартфона. 

Предполагается, что такая система оплаты будет быстрее и проще ныне существующих систем быстрых платежей.

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