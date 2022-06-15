общество
Картой «МИР» будем платить по-новому
С 25 октября в России начнут внедрять новый способ оплаты картой «МИР» без использования пластика.
Как сообщают «Известия», чтобы оплатить товар или услугу, понадобится только QR-код, который можно будет скачать на свой смартфон. Такой QR-код уйдет формироваться в программе Mir Pay или в приложении банка.
Использовать такой способ будет возможно только после аутентификации держателя карты и только при помощи смартфона.
Предполагается, что такая система оплаты будет быстрее и проще ныне существующих систем быстрых платежей.