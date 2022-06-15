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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменских спортсменов испытали степью
Фото предоставлено Натальей Горбачевой.

общество

Каменских спортсменов испытали степью

Опубликовано

На прошлой неделе тренер клуба «Family fitnes» Михаил Петросян со своими воспитанниками побывал на Лысой горе. 

Путешественникам пришлось преодолеть маршрут в 12 км в районе х. Масаловка. Пять часов восхождений и спусков, труднопроходимая местность, военно-спортивная эстафета. Финальной точкой стала Лысая гора. По словам организаторов, цель мероприятия – воспитание патриотического духа спортсменов, приобретение навыков самообороны и первой помощи в боевых и походно-полевых условиях.

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