На прошлой неделе тренер клуба «Family fitnes» Михаил Петросян со своими воспитанниками побывал на Лысой горе.

Путешественникам пришлось преодолеть маршрут в 12 км в районе х. Масаловка. Пять часов восхождений и спусков, труднопроходимая местность, военно-спортивная эстафета. Финальной точкой стала Лысая гора. По словам организаторов, цель мероприятия – воспитание патриотического духа спортсменов, приобретение навыков самообороны и первой помощи в боевых и походно-полевых условиях.