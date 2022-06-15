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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

С новых ветряков в Каменском районе украли камеры

общество

Какой сегодня день: даты и события 15 июня

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Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 15 июня 2022 года.

  • Всемирный день ветра. Инициаторами создания столь необычного на первый взгляд праздника стали Европейская ассоциация ветроэнергетики (European Wind Energy Association, EWEA) и Всемирный совет по энергии ветра (Global Wind Energy Council, GWEC). А его цель — привлечение внимания общественности (в первую очередь, представителей энергетических комплексов разных стран) к огромному потенциалу ветроэнергетики.
    По мнению экспертов, развитие ветроэнергетики поможет решить большой ряд проблем не только энергетического, но и экономического, а также экологического характера. В частности, активная работа в этом направлении может привести к сокращению огромных сумм, которые ежегодно вкладываются в энергетику. В результате, не будет так остро стоять проблема ограниченности ресурсов ископаемого топлива, мир сможет преодолеть кризис глобального изменения климата.
  • Вьюн Зеленый. В этот день отмечали праздник Зеленого Вьюна — или, как его еще называли, Вьюнец. Он относится к числу старинных русских обрядов. В чем его суть, сейчас точно сказать сложно.
    Однако известно, что поселяне в этот праздник собирались с утра за околицей, а потом ходили толпой по улицам и пели песни, которые посвящали парам, сочетавшимся браком в этом году. Молодые же угощали взрослых людей вином, а детей одаривали деньгами или конфетами.
    Вечером молодежь собиралась на игрища. Девицы водили хороводы и плели венки из вьюна — на счастье, на суженых. Как говорили, «плели мыслями свое будущее». Молодцы бились на кулаках и боролись один на один.
    Дома в этот день украшали ветками берез и венками. На стол обязательно ставили свежеиспеченный каравай.

Именины в этот день

Дмитрий, Иван, Константин, Мария, Никифор, Ульяна

Знаменательные даты и события

  • 1215 Английский король Иоанн Безземельный подписал «Великую хартию вольностей»
  • 1565 Филиппо Бруно под именем Джордано принят в послушники доминиканского монастыря
  • 1667 Проведено первое в истории успешное переливание крови человеку
  • 1885 В России принят закон о запрещении ночной работы подростков и женщин
  • 1896 В результате землетрясения и цунами в Японии погибли 27 000 человек
  • 1916 В воздух поднялся первый самолет «Боинг»
  • 1984 День образования ГИМС МЧС России

Персоны

  • 1779  — 1831
  • Константин Романов
  • русский Великий князь, Цесаревич, генерал-адъютант
  • 1798  — 1883
  • Александр Горчаков
  • русский князь, государственный и политический деятель России
  • 1843  — 1907
  • Эдвард Григ
  • норвежский композитор
  • 1867  — 1942
  • Константин Бальмонт
  • русский поэт-символист, переводчик, эссеист
  • 1914  — 1984
  • Юрий Андропов
  • советский государственный и политический деятель, глава СССР (1982-1984)
  • 1920  — 2008
  • Алла Казанская
  • советская и российская актриса, театральный педагог, Народная артистка РСФСР
  • 1927  — 2021
  • Владимир Шаталов
  • советский космонавт, генерал-лейтенант авиации, дважды Герой Советского Союза
  • 1940  — 2000
  • Григорий Горин
  • советский и российский драматург, прозаик, писатель-сатирик
  • 1936  — 2018
  • Михаил Державин
  • советский и российский актер театра и кино, Народный артист РСФСР
  • 1974  — 2015
  • Жанна Фриске
  • российская эстрадная певица, телеведущая, актриса

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