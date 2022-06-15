общество
Какой сегодня день: даты и события 15 июня
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 15 июня 2022 года.
- Всемирный день ветра. Инициаторами создания столь необычного на первый взгляд праздника стали Европейская ассоциация ветроэнергетики (European Wind Energy Association, EWEA) и Всемирный совет по энергии ветра (Global Wind Energy Council, GWEC). А его цель — привлечение внимания общественности (в первую очередь, представителей энергетических комплексов разных стран) к огромному потенциалу ветроэнергетики.
По мнению экспертов, развитие ветроэнергетики поможет решить большой ряд проблем не только энергетического, но и экономического, а также экологического характера. В частности, активная работа в этом направлении может привести к сокращению огромных сумм, которые ежегодно вкладываются в энергетику. В результате, не будет так остро стоять проблема ограниченности ресурсов ископаемого топлива, мир сможет преодолеть кризис глобального изменения климата.
- Вьюн Зеленый. В этот день отмечали праздник Зеленого Вьюна — или, как его еще называли, Вьюнец. Он относится к числу старинных русских обрядов. В чем его суть, сейчас точно сказать сложно.
Однако известно, что поселяне в этот праздник собирались с утра за околицей, а потом ходили толпой по улицам и пели песни, которые посвящали парам, сочетавшимся браком в этом году. Молодые же угощали взрослых людей вином, а детей одаривали деньгами или конфетами.
Вечером молодежь собиралась на игрища. Девицы водили хороводы и плели венки из вьюна — на счастье, на суженых. Как говорили, «плели мыслями свое будущее». Молодцы бились на кулаках и боролись один на один.
Дома в этот день украшали ветками берез и венками. На стол обязательно ставили свежеиспеченный каравай.
Именины в этот день
Дмитрий, Иван, Константин, Мария, Никифор, Ульяна
Знаменательные даты и события
- 1215 Английский король Иоанн Безземельный подписал «Великую хартию вольностей»
- 1565 Филиппо Бруно под именем Джордано принят в послушники доминиканского монастыря
- 1667 Проведено первое в истории успешное переливание крови человеку
- 1885 В России принят закон о запрещении ночной работы подростков и женщин
- 1896 В результате землетрясения и цунами в Японии погибли 27 000 человек
- 1916 В воздух поднялся первый самолет «Боинг»
- 1984 День образования ГИМС МЧС России
Персоны
- 1779 — 1831
- Константин Романов
- русский Великий князь, Цесаревич, генерал-адъютант
- 1798 — 1883
- Александр Горчаков
- русский князь, государственный и политический деятель России
- 1843 — 1907
- Эдвард Григ
- норвежский композитор
- 1867 — 1942
- Константин Бальмонт
- русский поэт-символист, переводчик, эссеист
- 1914 — 1984
- Юрий Андропов
- советский государственный и политический деятель, глава СССР (1982-1984)
- 1920 — 2008
- Алла Казанская
- советская и российская актриса, театральный педагог, Народная артистка РСФСР
- 1927 — 2021
- Владимир Шаталов
- советский космонавт, генерал-лейтенант авиации, дважды Герой Советского Союза
- 1940 — 2000
- Григорий Горин
- советский и российский драматург, прозаик, писатель-сатирик
- 1936 — 2018
- Михаил Державин
- советский и российский актер театра и кино, Народный артист РСФСР
- 1974 — 2015
- Жанна Фриске
- российская эстрадная певица, телеведущая, актриса