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IKEA в розницу торговать не будет. Пока
Розничный бизнес IKEA в России пока останется на паузе, в связи с чем ожидается оптимизация, которая коснется в том числе и сотрудников.
Как сообщает РБK, это решение, принятое Группой компании Inter IKEA и Ingka Group
еще в марте 2022 г., остается пока без изменения.
Меж тем торговый центр «Мега» на Аксайском проспекте в Ростове-на-Дону, инвестором строительства и владельцем которого является управляющая компания IKEA Ingka Group, продолжит работать в прежнем режиме.