Розничный бизнес IKEA в России пока останется на паузе, в связи с чем ожидается оптимизация, которая коснется в том числе и сотрудников.

Как сообщает РБK, это решение, принятое Группой компании Inter IKEA и Ingka Group

еще в марте 2022 г., остается пока без изменения.

Меж тем торговый центр «Мега» на Аксайском проспекте в Ростове-на-Дону, инвестором строительства и владельцем которого является управляющая компания IKEA Ingka Group, продолжит работать в прежнем режиме.