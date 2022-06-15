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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Очевидцы сообщают, что ТЦ «МЕГА» эвакуируют

бизнес

IKEA в розницу торговать не будет. Пока

Опубликовано

Розничный бизнес IKEA в России пока останется на паузе, в связи с чем ожидается оптимизация, которая коснется в том числе и сотрудников.

Как сообщает РБK, это решение, принятое Группой компании Inter IKEA и Ingka Group
еще в марте 2022 г., остается пока без изменения.
Меж тем торговый центр «Мега» на Аксайском проспекте в Ростове-на-Дону, инвестором строительства и владельцем которого является управляющая компания IKEA Ingka Group, продолжит работать в прежнем режиме.

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