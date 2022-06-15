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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске детский сад оборудуют своим водопроводом
Фото из архива редакции.

образование

Детский сад на 120 мест в Каменске-Шахтинском готов на 70%

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В администрации города прошло совещание о ходе строительства.

Как сообщает городская пресс-служба, уже завершены работы:

  • по устройству фундаментов, стен, перекрытий, кровли,
  • монтажу наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения,
  • внутренней штукатурке,
  • стяжке пола,
  • внутренней канализации,
  • внутреннему электроснабжению.

Кроме того, выполнена внутренняя разводка водопроводных сетей и коробов вентиляции. Продолжаются работы по планировке территории и установке бордюров.

На этапе завершения работы по монтажу эвакуационных лестниц, шпаклевке стен, отделке плиткой стен.

Строительная готовность объекта составляет 70%.

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