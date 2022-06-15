образование
Детский сад на 120 мест в Каменске-Шахтинском готов на 70%
В администрации города прошло совещание о ходе строительства.
Как сообщает городская пресс-служба, уже завершены работы:
- по устройству фундаментов, стен, перекрытий, кровли,
- монтажу наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения,
- внутренней штукатурке,
- стяжке пола,
- внутренней канализации,
- внутреннему электроснабжению.
Кроме того, выполнена внутренняя разводка водопроводных сетей и коробов вентиляции. Продолжаются работы по планировке территории и установке бордюров.
На этапе завершения работы по монтажу эвакуационных лестниц, шпаклевке стен, отделке плиткой стен.
Строительная готовность объекта составляет 70%.