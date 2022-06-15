Сегодня Россия не может полностью отказаться от бакалавриата и магистратуры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статс-секретаря, замминистра науки и высшего образования Петра Кучеренко.

По словам П. Кучеренко, есть несколько причин для того, чтобы некоторое время сохранять в образовательных учреждениях бакалавриат и магистратуру.

Во-первых, несколько миллионов россиян, которые уже получили дипломы бакалавра, нельзя лишать возможности продолжить обучение на тот случай, если они этого захотят.

Во-вторых, многие россияне, получившие степень бакалавра, без степени магистра не смогут двигаться дальше из-за квалификационных требований к должностям.

В-третьих, в России учится много иностранных студентов. Поэтому, модернизируя систему образования, их интересы также нужно учитывать.