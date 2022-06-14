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Замгубернатора встретился с родственниками погибших каменских военных
10 июня в зале администрации города заместитель губернатора Михаил Корнеев вручил родственникам военных, погибших в военной операции, ордена «Мужества». Государственной наградой за мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга награждены:
- полковник Сергей Порохня, командир воинской части №63494 Центрального Военного округа. Удостоверение к ордену «Мужества» вручено супруге – Виктории Порохня;
- гвардии старший сержант Даниил Руденко, повар роты МТО воинской части № 34670. Орден «Мужества» вручен маме Анне Руденко;
- гвардии сержант Евгений Реутов, командир отделения боевой машины воинской части № 42091. Орден «Мужества» вручен отцу Анатолию Реутову;
- сержант Василий Кораблев, командир отделения воинской части № 74814. Орден «Мужества» вручен сестре Наталье Кораблевой;
- сержант Николай Лыфарь, старший водитель взвода обеспечения воинской части № 23094. Орден «Мужества» вручен отцу Эдуарду Лыфарь;
- ефрейтор Станислав Карпов, старший механик, водитель воинской части № 91708. Орден «Мужества» вручен отцу Геннадию Карпову;
- рядовой Александр Огнев, механик водитель воинской части № 9170. Удостоверение к ордену «Мужества» вручено отцу Юрию Огневу.
Участники мероприятия почтили память военнослужащих, отдавших свои жизни в ходе проведения специальной военной операции минутой молчания. Мы склоняем низко головы перед их мужеством и героизмом.