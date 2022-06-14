10 июня в зале администрации города заместитель губернатора Михаил Корнеев вручил родственникам военных, погибших в военной операции, ордена «Мужества». Государственной наградой за мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга награждены:

полковник Сергей Порохня , командир воинской части №63494 Центрального Военного округа. Удостоверение к ордену «Мужества» вручено супруге – Виктории Порохня ;

, командир воинской части №63494 Центрального Военного округа. Удостоверение к ордену «Мужества» вручено супруге – ; гвардии старший сержант Даниил Руденко , повар роты МТО воинской части № 34670. Орден «Мужества» вручен маме Анне Руденко ;

, повар роты МТО воинской части № 34670. Орден «Мужества» вручен маме ; гвардии сержант Евгений Реутов , командир отделения боевой машины воинской части № 42091. Орден «Мужества» вручен отцу Анатолию Реутову ;

, командир отделения боевой машины воинской части № 42091. Орден «Мужества» вручен отцу ; сержант Василий Кораблев , командир отделения воинской части № 74814. Орден «Мужества» вручен сестре Наталье Кораблевой ;

, командир отделения воинской части № 74814. Орден «Мужества» вручен сестре ; сержант Николай Лыфарь , старший водитель взвода обеспечения воинской части № 23094. Орден «Мужества» вручен отцу Эдуарду Лыфарь ;

, старший водитель взвода обеспечения воинской части № 23094. Орден «Мужества» вручен отцу ; ефрейтор Станислав Карпов , старший механик, водитель воинской части № 91708. Орден «Мужества» вручен отцу Геннадию Карпову ;

, старший механик, водитель воинской части № 91708. Орден «Мужества» вручен отцу ; рядовой Александр Огнев, механик водитель воинской части № 9170. Удостоверение к ордену «Мужества» вручено отцу Юрию Огневу.

Участники мероприятия почтили память военнослужащих, отдавших свои жизни в ходе проведения специальной военной операции минутой молчания. Мы склоняем низко головы перед их мужеством и героизмом.